Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Andrea Scanzi riceve la prima dose di AstraZeneca: la procura di Arezzo apre un fascicolo #andreascanzi… - mintarantino : RT @ultimenotizie: La procura di #Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza alcun reato ipotizzato, sulla vaccinazione del giornalis… - simcopter : RT @Ansa_ER: Caso vaccini, nessun legame tra il morto di Bologna e AstraZeneca. Lo riferisce la Procura dopo l'autopsia: 'Aveva il Covid' #… - monika_mazurek : RT @Today_it: Giuseppe Morabito, per la Procura nessun legame tra la morte del prof e il vaccino AstraZeneca - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Astrazeneca, la procura di Bologna: «Nessun legame tra il decesso del professor Morabito e il vaccino» -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca procura

Secondo ladi Bologna non c'è nessun legame tra la vaccinazione cone la morte di Giuseppe Morabito , il professore deceduto nel bolognese, una decina di giorni dopo la somministrazione del ...... perché le persone fragili non possono fare", ha detto su Facebook in riferimento ai suoi genitori. ANDREA SCANZI E IL CASO VACCINI: INDAGA LAAndrea Scanzi ha raccontato di ...“Entro l'estate avremo 4 milioni di vaccinati nel Lazio” è la scommessa dell'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato ad annunciarlo ai microfoni di Fanpage.it.Secondo la Procura di Bologna non c’è alcun legame tra la vaccinazione e la morte di Giuseppe Morabito, l’insegnate di 61 anni trovato ...