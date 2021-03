ASTRAZENECA, DATI OBSOLETI DISTORCONO STUDI SULL’EFFICACIA DEL VACCINO. IL NIAID CHIEDE CHIAREZZA (Di martedì 23 marzo 2021) I risultati di un recente STUDIo statunitense per il VACCINO Covid-19 di ASTRAZENECA potrebbero aver utilizzato DATI non più rilevanti, sollevando dubbi sull’accuratezza, ha affermato il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) degli Stati Uniti. Lunedì, il gigante farmaceutico ha rilasciato promettenti risultati provvisori del suo STUDIo statunitense, che ha dimostrato che il proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 23 marzo 2021) I risultati di un recenteo statunitense per ilCovid-19 dipotrebbero aver utilizzatonon più rilevanti, sollevando dubbi sull’accuratezza, ha affermato il National Institute of Allergy and Infectious Diseases () degli Stati Uniti. Lunedì, il gigante farmaceutico ha rilasciato promettenti risultati provvisori del suoo statunitense, che ha dimostrato che il proviene da Database Italia.

Advertising

TgLa7 : Il #vaccino Covid-19 di #AstraZeneca è efficace al 76% contro i casi sintomatici della malattia: lo ha reso noto la… - Gigi412Po : RT @tempoweb: Dati cambiati in poche ore Il miracolo di #AstraZeneca Sparisce il rischio trombosi - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Dati cambiati in poche ore Il miracolo di #AstraZeneca Sparisce il rischio trombosi - Robertamessin14 : @antonellaviol17 I dati che arrivano da Cremona ci dimostrano che con Pfizer a oltre 1 mese dalla somministrazione… - mfiorent : Il miracolo di Astrazeneca, dati cambiati in poche ore: sparisce il rischio trombosi -

Ultime Notizie dalla rete : ASTRAZENECA DATI Val d'Aosta, Toscana e Calabria passano in zona rossa, Lazio arancione da martedì Cambiano i colori Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle ... a livello nazionale, un milione di dosi di Pfizer, un milione e 300 mila di AstraZeneca e 500 mila di ...

Coronavirus, lieve flessione dei decessi ma ancora troppi contagi ...in sorveglianza attiva ASL 1 1.649 ASL 2 1.644 ASL 3 2.172 ASL 4 567 ASL 5 736 Liguria 6.768 Dati ...tipo Tipo vaccino 1 - Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) 2 - Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA) ...

Il miracolo di Astrazeneca, dati cambiati in poche ore: sparisce il rischio trombosi Il Tempo Il commissario Figliuolo in Sicilia, la Fiera di Messina prima tappa del tour La visita del generale Figliuolo porta in dote una importante novità nell’hub in Fiera. Finalmente, dopo 15 giorni, l’attesa della vaccinazione non sarà più così disagevole. Ad accogliere il commissar ...

Il vaccino obbligatorio, un dovere (anche) di solidarietà Quando Edward Jenner, nel 1796, scoprì il vaccino contro il vaiolo, dovette pubblicare a sue spese i risultati delle ricerche, perché le riviste scientifiche inglesi rifiutarono il suo articolo. I pre ...

Cambiano i colori Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base deie delle ... a livello nazionale, un milione di dosi di Pfizer, un milione e 300 mila die 500 mila di ......in sorveglianza attiva ASL 1 1.649 ASL 2 1.644 ASL 3 2.172 ASL 4 567 ASL 5 736 Liguria 6.768...tipo Tipo vaccino 1 - Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) 2 - Vaccini a vettore virale () ...La visita del generale Figliuolo porta in dote una importante novità nell’hub in Fiera. Finalmente, dopo 15 giorni, l’attesa della vaccinazione non sarà più così disagevole. Ad accogliere il commissar ...Quando Edward Jenner, nel 1796, scoprì il vaccino contro il vaiolo, dovette pubblicare a sue spese i risultati delle ricerche, perché le riviste scientifiche inglesi rifiutarono il suo articolo. I pre ...