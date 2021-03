AstraZeneca | dagli Usa nuovi dubbi sul vaccino | “Dati obsoleti | impossibile stabilire l’efficacia”

Leggi su ilparagone

(Di martedì 23 marzo 2021) Neanche il tempo di sbandierare ai quattro venti i buoniin arrivoStati Uniti sul(che sembravano evidenziare un’efficacia del 79%) che ecco subito arrivare, invece, la doccia fredda. Gelata. Le autorità americane hanno infatti messo apertamente ino quei numeri, sostenendo che siano il frutto in realtà di “informazioni obsolete” e quindi non attendibili. A sostenerlo è il Niad (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) guidato da Anthony Fauci, che ha invitato ad abbandonare i toni trionfali e approfondire ulteriormente l’incidenza del farmaco anti-Covid sulla salute dei pazienti. “Il Data and Safety Monitoring Board – si legge nel comunicato ufficiale dell’istituto – è preoccupato chepossa aver fornito una stima ...