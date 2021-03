AstraZeneca, altra tegola: “Dopo il vaccino, per giorni, ci si contagia di più”. Lo studio (Di martedì 23 marzo 2021) Un nuovo studio getta altre ombre sul vaccino AstraZeneca. Pubblicato sul British Medical Journal (BMJ), una delle testate scientifiche più autorevoli del mondo, lo studio effettuato dagli esperti ha rilevato dalle statistiche del Covid per fasce di età che nei 7-10 giorni successivi a un turno di vaccinazione saliva la curva dei contagi proprio nella fascia che era appena stata vaccinata con le fiale AstraZeneca. Come riporta Il Tempo, “il ministero della Salute ha fatto subito indagini e ha ordinato una sorta di sondaggio fra i vaccinati, scoprendo quella che poteva essere la ragione: una volta ricevuta la puntura i vaccinati si sentivano più protetti degli altri e allentavano le difese”. Un errore: perché? (Continua Dopo la foto) Perché con ... Leggi su ilparagone (Di martedì 23 marzo 2021) Un nuovogetta altre ombre sul. Pubblicato sul British Medical Journal (BMJ), una delle testate scientifiche più autorevoli del mondo, loeffettuato dagli esperti ha rilevato dalle statistiche del Covid per fasce di età che nei 7-10successivi a un turno di vaccinazione saliva la curva dei contagi proprio nella fascia che era appena stata vaccinata con le fiale. Come riporta Il Tempo, “il ministero della Salute ha fatto subito indagini e ha ordinato una sorta di sondaggio fra i vaccinati, scoprendo quella che poteva essere la ragione: una volta ricevuta la puntura i vaccinati si sentivano più protetti degli altri e allentavano le difese”. Un errore: perché? (Continuala foto) Perché con ...

