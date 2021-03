Astorre | città ora più sicura | grazie a Carabinieri e Procura

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Unaidella Compagnia di Tivoli e allaDistrettuale Antimafia della Capitale, per l’indagine che ha portato a scoprire la piazza dello spaccio nel quartiere romano Ponte di Nona, gestita da un’organizzazione criminale senza scrupoli”. Lo dice, in una nota, il senatore Bruno, segretario Pd Lazio. “Daidi Tivoli e dallaAntimafia e’ stato portato avanti un grande lavoro investigativo che oggi ci permette di sentirci piu’ sicuri nei quartieri della nostra Capitale.”, conclude il senatore

