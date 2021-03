Aston Martin Vantage F1, Safety Car da strada (Di martedì 23 marzo 2021) Aston Martin fa il suo grande ritorno in F1, e festeggia il dolce momento con una versione speciale della sua Vantage. La F1 edition altri non è che la versione stradale della vettura che da quest’anno condividerà il ruolo di Safety car nella massima categoria con la Mercedes AMG GT. Disponibile sia in versione coupè Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021)fa il suo grande ritorno in F1, e festeggia il dolce momento con una versione speciale della sua. La F1 edition altri non è che la versionele della vettura che da quest’anno condividerà il ruolo dicar nella massima categoria con la Mercedes AMG GT. Disponibile sia in versione coupè

Advertising

Gazzettino : Furti su Porsche e Aston Martin al park Dal Negro, nei guai un 17enne - GAS10X : si ma cosa dico nel video per aston martin se non so parlare inglese - hvlkenberg : io: che bello adesso registro il video per l'aston martin raffreddore, difficoltà a respirare e occhi lucidi: NO :') - lussostyle1 : Una Aston per grandi appassionati della velocità - paolocoa : FQ-Aston Martin Vantage F1 Edition, safety car ma anche bolide stradale – FOTO -