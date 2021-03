Asta da record per «Game changer» di Banksy: l’opera venduta a 19,4 milioni di euro per il servizio sanitario britannico (Di martedì 23 marzo 2021) record assoluto per un dipinto dell’artista inglese messo a disposizione dallo stesso Banksy per raccogliere soldi da donare al servizio sanitario pubblico britannico. Il dipinto, intitolato Game changer, è apparso per la prima volta a maggio su uno dei muri del Southampton General Hospital, e oggi è stato battuto da Christie’s per 16,75 milioni di sterline (19,4 milioni di euro), contro i 2,5 della base di partenza. Al momento non si conosce l’identità del compratore. L’Asta coincide con il primo anniversario del lockdown nazionale numero uno anti Covid introdotto nel Regno Unito il 23 marzo 2020. Il dipinto raffigura un bambino che invece di giocare con i soliti Batman e Spiderman, fa fare ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021)assoluto per un dipinto dell’artista inglese messo a disposizione dallo stessoper raccogliere soldi da donare alpubblico. Il dipinto, intitolato, è apparso per la prima volta a maggio su uno dei muri del Southampton General Hospital, e oggi è stato battuto da Christie’s per 16,75di sterline (19,4di), contro i 2,5 della base di partenza. Al momento non si conosce l’identità del compratore. L’coincide con il primo anniversario del lockdown nazionale numero uno anti Covid introdotto nel Regno Unito il 23 marzo 2020. Il dipinto raffigura un bambino che invece di giocare con i soliti Batman e Spiderman, fa fare ...

