Assegnati i premi i Wedding Award di Matrimonio.com (Di martedì 23 marzo 2021) di Monica De Santis Matrimonio.com celebra l'ottava edizione dei prestigiosi premi Wedding Awards, ai quali hanno partecipato le oltre 62.000 aziende registrate sul portale. In questa edizione, in via del tutto eccezionale, si attribuisce il riconoscimento sia ai migliori professionisti del 2019, ultima stagione di matrimoni celebrati con normalità, che a quelli del 2020, anno nel quale hanno dovuto rivedere le proprie agende e supportare le coppie in condizioni straordinarie. Ciò che apporta valore ai Wedding Awards è il metodo di assegnazione, essendo l'unico riconoscimento conferito alle aziende grazie alle recensioni scritte dalle coppie di sposi che hanno usufruito dei loro servizi. Matrimonio.com è un portale parte del gruppo leader del settore nuziale, The Knot ...

