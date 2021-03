Asparago | il drenante naturale che ti aiuta a combattere la cellulite

Leggi su dilei

(Di martedì 23 marzo 2021) Protagonisti delle tavole di primavera, e in particolare della Pasqua, gli asparagi non solo si prestano a moltissime preparazioni in cucina dagli amanti della buona tavola, ma sono ricchi di proprietà benefiche per la salute grazie alla loro spiccata azione diuretica che può rivelarsi utile pere ritenzione idrica, se non ci sono controindicazioni. Le loro origini si perdono nella notte dei tempi, probabilmente nell’antica Mesopotamia o nelle steppe sabbiose del Medio Oriente. A partire dagli antichi Egizi, poi, la loro fama si è diffusa rapidamente trovando appassionati sostenitori in illustri personaggi come Catone, Apicio e Plinio il Vecchio. Nei secoli successivi, questa pianta è stata sempre considerata un alimento-medicina e quindi oggetto di largo consumo. I benefici per la salute L’intera pianta contiene asparagina, una ...