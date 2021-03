Asl Rm 6: ad oggi somministrate 57.762 dosi vaccino (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Riprese regolarmente le vaccinazioni AstraZeneca. Procedono ad alto ritmo le vaccinazioni con Pfizer sugli over-80, sui disabili gravi e sulle categorie estremamente vulnerabili indicate dal piano nazionale.” “Proseguono anche per le persone non autosufficienti ed estremamente fragili le vaccinazioni domiciliari. Sono 25.136 ad oggi le persone nella fascia over 80 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.” “Di questi n. 7.956 hanno effettuato un ciclo completo di vaccinazione. 3.496 sono gli ultranovantenni con almeno una somministrazione ricevuta. 202 sono ad oggi le dosi somministrate ai caregiver, 1446 alle forze di polizia e alle forze dell’ordine, 3.886 al personale scolastico/universitario docente e non docente. Ad oggi la Asl Roma 6 ha somministrato n. 57.762 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Riprese regolarmente le vaccinazioni AstraZeneca. Procedono ad alto ritmo le vaccinazioni con Pfizer sugli over-80, sui disabili gravi e sulle categorie estremamente vulnerabili indicate dal piano nazionale.” “Proseguono anche per le persone non autosufficienti ed estremamente fragili le vaccinazioni domiciliari. Sono 25.136 adle persone nella fascia over 80 che hanno ricevuto almeno una dose di.” “Di questi n. 7.956 hanno effettuato un ciclo completo di vaccinazione. 3.496 sono gli ultranovantenni con almeno una somministrazione ricevuta. 202 sono adleai caregiver, 1446 alle forze di polizia e alle forze dell’ordine, 3.886 al personale scolastico/universitario docente e non docente. Adla Asl Roma 6 ha somministrato n. 57.762 ...

