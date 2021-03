Asia | sversamenti illeciti | in corso azioni per proteggere gli ecopunti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’comunica che è indi realizzazione un progetto di razionalizzazione per glipresenti nelle contrade. I sempre più frequentidi rifiuti, per lo più da parte di persone che provengono da comuni limitrofi, hanno spinto l’Azienda ad imprimere un’accelerazione alle misure già in atto. “Venendo incontro alle esigenze manifestate a più riprese da comitati e cittadini, – si legge dalla nota stampa – l’ha già provveduto a sostituire i contenitori a campana con i cassonetti che permettono l’inserimento dei rifiuti raccolti in sacchi di grosse dimensioni per evitarne l’accumulo a terra. Ma la sostituzione, unita ai continui ritiri (ordinari e sempre più spesso straordinari) ed ai controlli da parte degli operatori, non ...