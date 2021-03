Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 22 marzo 2021

(Di martedì 23 marzo 2021): idei programmi più visti di22, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Màkari ha totalizzato in media 6389 spettatori, 26.48% di share; su Canale5 la puntata de L’Isola dei Famosiha avuto 3427 spettatori (19.76%). Il film RED 2 su Italia1 ha avuto 1590 spettatori (6.49%); su Rai2 lo speciale Uno, nessuno, cento Nino si è portato a casa 1113 spettatori (4.34%), mentre la puntata di PresaDiretta su Rai3 1121 spettatori (4.43%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 938 spettatori (4.49%), mentre il film Donnie Brasco su La7 398 (1.72%).tv Access prime ...

Tv lunedì 22 marzo 2021: Ieri sera su Rai1 la terza puntata della serie Makari ha intrattenuto spettatori. Su Canale 5 L'Isola dei Famosi. Makari contro L'Isola dei Famosi 2021: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 22 marzo 2021?