Ascolti tv | continua il trend positivo di Makàri

(Di martedì 23 marzo 2021) Come sono andati glidi lunedì 22 marzo Terza puntata dell’Isola dei Famosi, contrapposta alla fiction di Rai Uno,. La terza puntata della serie ambientata in Sicilia ha raccolto 6.389.000 spettatori pari al 26,5%. Alle spalle invece il reality condotto dalla Blasi con 3.427.000 spettatori pari al 19,8% di share. Su Rai 2 Uno, Nessuno, Cento Nino ha interessato 1.113.000 spettatori pari al 4,3% di share. Su Italia 1 Red 2 ha intrattenuto 1.590.000 spettatori (6,5%). Su Rai 3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.122.000 spettatori pari ad uno share del 4,4%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 938.000 spettatori con il 4,5% di share. Su La7 Donnie Brasco ha registrato 398.000 spettatori con uno share dell’1,7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha segnato 578.000 spettatori con il 2,2%. Leggi anche: Màkari: le ...

La terza puntata di Makari continua a fare grandi ascolti per Rai1. Ancora una volta, più di sei milioni di spettatori scelgono la fiction con Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore. L'ultima puntata, prevista per ...