Ascolti Tv 22 marzo 2021 | è Makari il nuovo Montalbano

(Di martedì 23 marzo 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 555.000 (2%). Su Tv8 Guess My Age 539.000 (1,9%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.372.000 (24,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro 4.227.000 (19,6%). Su Rai3 le news ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti marzo

Tv 222021. Prima serata: su Rai1 la terza puntata della fiction Makari ha totalizzato una media di 6.389.000 spettatori pari al 26,5%. Su Canale 5 - dalle 21.48 all'1.07 - il terzo ......su Canale 5 con Ilary Blasi al comando e la terza puntata andata in onda ieri lunedì 22, come ... L'Isola dei Famosi 15 -di tutte le puntate 1puntata: 3.602.000 telespettatori, 21,68% di ...Nuova batosta per Ilary Blasi e l' "Isola dei Famosi". Più seguita rispetto al penultimo appuntamento ma comunque battuta ...Il quarto e ultimo episodio andrà in onda lunedì 29 marzo serata su Rai 1. Protagonista dell’ultima puntata il panorama unico della città di Castellammare del Golfo, dal centro storico alla Cala ...