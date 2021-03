Arte | Van Gogh | sorella malata di mente si pagò le cure con i suoi quadri**

Leggi su ildenaro

New York, 23 mar. – (Adnkronos) – I periodi di malattia mentale del pittore olandese Vincent Van Gogh sono ben documentati ma un nuovo libro fa una rivelazione sorprendente: sua sorella Wilhelmina Jacoba (1862-1941) fu in grado di pagare le sue cure, anche lei affetta da turbe psiche, solo vendendo 17 dipinti del fratello dopo la sua morte. Il volume dal titolo "The Van Gogh Sisters" di Willem-Jan Verlinden, studioso che lavora per vari musei olandesi, sarà pubblicato il 20 aprile dalla casa editrice statunitense Thames & Hudson.