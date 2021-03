Arte: ‘guerriero’ di Basquiat sbanca aste asiatiche, venduto a quasi 42 mln dollari (Di martedì 23 marzo 2021) Hong Kong, 23 mar. – (Adnkronos) – “Il guerriero” di Jean-Michel Basquiat (1960-1988), uno dei quadri simbolo del pioniere del graffitismo americano, è diventato l’opera d’Arte occidentale più costosa mai offerta in un’asta in Asia e ha scatenato una gara al rialzo tra collezionisti tra Hong Kong e New York. “Warrior”, monumentale lavoro (183 x 122 cm) realizzato nel 1982, è stato aggiudicato oggi da Christie’s ad Hong Kong per 323.600.000 dollari di Hong Kong, pari a 35.077.853 di euro e a 41.857.351 dollari statunitensi. Era stimato intorno a 30 milioni di dollari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Hong Kong, 23 mar. – (Adnkronos) – “Il guerriero” di Jean-Michel(1960-1988), uno dei quadri simbolo del pioniere del graffitismo americano, è diventato l’opera d’occidentale più costosa mai offerta in un’asta in Asia e ha scatenato una gara al rialzo tra collezionisti tra Hong Kong e New York. “Warrior”, monumentale lavoro (183 x 122 cm) realizzato nel 1982, è stato aggiudicato oggi da Christie’s ad Hong Kong per 323.600.000di Hong Kong, pari a 35.077.853 di euro e a 41.857.351statunitensi. Era stimato intorno a 30 milioni di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Arte: 'guerriero' di Basquiat sbanca aste asiatiche, venduto a quasi 42 mln dollari... - EffeF61 : RT @GiGhi50: 'Guerriero con scudo tribolato' (h. cm. 24), di cui l'originale è stato trovato in località Monte Arcosu, territorio comunale… - emilio05714955 : RT @GiGhi50: 'Guerriero con scudo tribolato' (h. cm. 24), di cui l'originale è stato trovato in località Monte Arcosu, territorio comunale… - il_brigante07 : RT @GiGhi50: 'Guerriero con scudo tribolato' (h. cm. 24), di cui l'originale è stato trovato in località Monte Arcosu, territorio comunale… - GiGhi50 : 'Guerriero con scudo tribolato' (h. cm. 24), di cui l'originale è stato trovato in località Monte Arcosu, territori… -