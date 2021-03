Arslan multato per 10mila euro dopo Milan-Udinese del 3 marzo

(Di martedì 23 marzo 2021)il supplemento di indagini disposto nelle scorse settimane, il giudice sportivo della Serie A ha sanzionato con un’ammenda di € 10.000 il centrocampista dell’Tolgayper aver colpito al “volto un addetto alla sicurezza della Soc.che si stava adoperando per calmare gli animi provocandogli una leggera ferita al labbro”. La partita in questione èdello scorso 3. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

