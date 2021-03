Arsenal | Philippe Coutinho è il nuovo obiettivo

(Di martedì 23 marzo 2021)è in procinto di lasciare Barcellona per tornare in Premier league. Il fantasista brasiliano è probabilmente uno dei flop più dispendiosi del Barça essendo stato pagato dal Liverpool 160 milioni di euro. Ora a distanza di 4 anni, di cui uno passato al Bayern Monaco, dove ha vinto di tutto,potrebbe tornare ad assaggiare il suolo inglese che tanto lo aveva esaltato nei suoi anni con i Reds. C’è infatti l’di Arteta su di lui, una squadra che ha bisogno di unleader per tornare grande in patria e in Europa., Mikel Arteta disotto esamesi può fare? La scelta di Mikel Arteta di ingaggiareè chiaramenteo ...

