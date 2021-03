Arriva il blocco servizi VAS a sovrapprezzo Vodafone, cosa significa l’SMS ricevuto (Di martedì 23 marzo 2021) Sta per Arrivare il blocco servizi VAS a sovrapprezzo Vodafone, come comunicato attraverso una campagna informativa via SMS dell’operatore mobile in azione proprio in queste ore. Mentre WindTre sta accumulando ritardo nell’operazione dovuta per legge, ecco che il vettore rosso comunica ai clienti la volontà di ottemperare ad una recente delibera. In effetti proprio la delibera 10/21/CONS dell’AGCOM dello scorso febbraio 2021 ha messo in chiaro che tutti gli operatori dovranno garantire ai rispettivi clienti il blocco servizi VAS. Con essi si intendono quei contenuti a pagamento che vengono inviati agli utenti per informarli su diversi argomenti: attualità ma anche meteo, gossip e addirittura oroscopo. Fin troppo spesso accade che questa tipologia di messaggi in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Sta perre ilVAS a, come comunicato attraverso una campagna informativa via SMS dell’operatore mobile in azione proprio in queste ore. Mentre WindTre sta accumulando ritardo nell’operazione dovuta per legge, ecco che il vettore rosso comunica ai clienti la volontà di ottemperare ad una recente delibera. In effetti proprio la delibera 10/21/CONS dell’AGCOM dello scorso febbraio 2021 ha messo in chiaro che tutti gli operatori dovranno garantire ai rispettivi clienti ilVAS. Con essi si intendono quei contenuti a pagamento che vengono inviati agli utenti per informarli su diversi argomenti: attualità ma anche meteo, gossip e addirittura oroscopo. Fin troppo spesso accade che questa tipologia di messaggi in ...

Advertising

ScorpioAngel_ : 2 mesi fa disdetto sky e sky Dazn , oggi mi arriva fattura Dazn-Sky Prima cosa app banca blocco domiciliazione sky… - cyphvrkiIIer : wait ma arriva la notifica se blocco qualcuno su whatsapp? - LaSara35617525 : Certo che se in un programma televisivo,su rete nazionale,visto da milioni di persone,si arriva ad invitare il frat… - milanobachata : @fucktomorroow se arriva su tw o la blocco o mi faccio bloccare non la voglio vedere mai + una volta finito amici non s azzardasse . - nmrpmnemi : @louistwinksis ma se blocco arriva la notifica? -