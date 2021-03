«Argentina te busca»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Argentina busca

Il Manifesto

...dono della sua creazione al Comune con l'obiettivo di creare un legame simbolico con l': ... a due passi dalla sede delle scuole e dalla strada provinciale per. L'opera di Secco è alta 6 ......dono della sua creazione al Comune con l'obiettivo di creare un legame simbolico con l': ... a due passi dalla sede delle scuole e dalla strada Provinciale per. L'opera di Secco è alta 6 ...CUNEO CRONACA - Ha fatto capolino nell'area degli impianti sportivi di Costigliole Saluzzo, in provincia di Cuneo, un maxi cucù realizzato dall'artista costigliolese Gianfranco Secco. L’autore, gli Am ...