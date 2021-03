ArcelorMittal | Arcuri | ?presto da Invitalia i 400 milioni di euro

(Di martedì 23 marzo 2021) L’ad dirisponde alla missiva dell’azienda: siamo in attesa di indicazioni ma il governo è al lavoro per dare il via libera all’aumento di capitale

Il Sole 24 ORE

L'amministratore delegato di Invitalia, Domenico, in una lettera inviata alla multinazionale,... Il 20 marzo scorso, infatti,aveva fatto pressione su Invitalia contestando il ...Cosa aveva scritto la società dell'acciaio In quanto alla lettera diad, è in risposta ad una precedente missiva della società siderurgica. Quest'ultima aveva in sintesi ...Invitalia è pronta ad investire in Aminvestco, gestire l’ex Ilva di Taranto, e respinge le accuse di inadempimento dell’accordo avanzate da Arcelor Mittal. L'amministratore delegato di Invitalia, Dome ...Arrivano chiarimenti da Invitalia, la società controllata dal ministero dello Sviluppo economico, che si è detta pronta ad investire nell’ex Ilva: lo ha confermato l’ad Arcuri in una lettera (che pubb ...