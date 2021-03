Anticorpi monoclonali nel Lazio, da oggi il via alla somministrazione (Di martedì 23 marzo 2021) Parte da oggi, nel Lazio, la somministrazione degli Anticorpi monoclonali, in 16 postazioni messe a disposizione della Regione. L’obiettivo è quello di evitare effetti gravi del Covid e quindi il ricovero. Per la somministrazione, però, è necessario che il paziente abbia da poco contratto l’infezione e che presenti più patologie. Lo ha spiegato al Corriere della Sera Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani: “Da oggi inizia la somministrazione endovenosa degli Anticorpi monoclonali in 16 postazioni che abbiamo messo a disposizione. Li individueranno i medici di medicina generale e i Pronto soccorso. Ma sono fondamentali due requisiti: che siano alle prime giornate della malattia e che ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) Parte da, nel, ladegli, in 16 postazioni messe a disposizione della Regione. L’obiettivo è quello di evitare effetti gravi del Covid e quindi il ricovero. Per la, però, è necessario che il paziente abbia da poco contratto l’infezione e che presenti più patologie. Lo ha spiegato al Corriere della Sera Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spnzani: “Dainizia laendovenosa degliin 16 postazioni che abbiamo messo a disposizione. Li individueranno i medici di medicina generale e i Pronto soccorso. Ma sono fondamentali due requisiti: che siano alle prime giornate della malattia e che ...

Advertising

LegaSalvini : LIBERO: «IL COMMISSARIO FIGLIUOLO HA TROVATO LA CURA: ACQUISTATI 150MILA FARMACI BASATI SU ANTICORPI MONOCLONALI» - regionetoscana : #covid19 Anticorpi #monoclonali per pazienti non ospedalizzati: in arrivo le prime 1080 dosi destinate alla… - repubblica : In Toscana parte la somministrazione degli anticorpi monoclonali. Giani: 'E' l'inizio di una nuova stagione' - lorenzhaus : @myrtamerlino Ma se il vaccino non immunizza, se dopo i vaccini aumentano a dismisura le varianti, perchè vaccinare… - Andrea59749012 : RT @Noiconsalvini: LIBERO: «IL COMMISSARIO FIGLIUOLO HA TROVATO LA CURA: ACQUISTATI 150MILA FARMACI BASATI SU ANTICORPI MONOCLONALI» https:… -