Anticipazioni Fuori dal Coro | stasera in tv | 23 marzo 2021 | inchieste | temi | ospiti | interviste

Torna in prima serata su Rete 4 "Fuori dal Coro", il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Tante nuove rivelazioni sulle mascherine pericolose, sui ritardi nella campagna vaccinale e sull'uso improprio delle ambulanze. Fuori dal Coro, puntata martedì 23 marzo 2021: ospiti, Anticipazioni e servizi Nuovi casi di occupazioni abusive di case private con i proprietari lasciati soli dallo Stato in quella che è una battaglia per riavere le proprie abitazioni. Spazio, anche a un'inchiesta su dove finiscono i soldi per i trasporti: i fondi non mancano, ma molte opere sono ferme da anni come treni abbandonati o mezzi di trasporto mai utilizzati. E ancora, ampia analisi sul Decreto Sostegni, primo provvedimento economico del ...

