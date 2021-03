Annullato il concerto di Patti Smith a Milano del 2021: info sui rimborsi (Di martedì 23 marzo 2021) Il concerto di Patti Smith a Milano è stato Annullato. La Sacerdotessa del Rock era attesa per il 30 luglio 2021 presso il Castello Sforzesco della città meneghina per l’evento Estate Sforzesca ma il perseverare della pandemia ha portato alla cancellazione della data italiana. Annullato il concerto di Patti Smith a Milano Una scelta obbligata e sofferte, dal momento la data italiana di Patti Smith aveva già subito uno slittamento. Le previsioni sulla pandemia del Covid-19 avevano fatto sperare in una riapertura dei concerti per il 2021, ma per il momento la campagna vaccinale e le nuove restrizioni non possono garantire un’uscita dell’Italia ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Ildiè stato. La Sacerdotessa del Rock era attesa per il 30 lugliopresso il Castello Sforzesco della città meneghina per l’evento Estate Sforzesca ma il perseverare della pandemia ha portato alla cancellazione della data italiana.ildiUna scelta obbligata e sofferte, dal momento la data italiana diaveva già subito uno slittamento. Le previsioni sulla pandemia del Covid-19 avevano fatto sperare in una riapertura dei concerti per il, ma per il momento la campagna vaccinale e le nuove restrizioni non possono garantire un’uscita dell’Italia ...

