Anm | domani chiusura anticipata per la linea 1 della metro | si provano i nuovi treni Gi orari delle ultime corse

(Di martedì 23 marzo 2021), mercoledì 24 marzo, è prevista la1 di Napoli. Motivo: il prosieguo dei lavori di manutenzione e le prove di circolazione in rete per la mettere in servizio, a breve, in.Per questo motivo, glidisono i seguenti: da Piscinola alle ore 18.10; da Garibaldi alle ore 18.40. Per quanto riguarda la circolazione generale, l’Anm ricorda che venerdì 26 marzo è previsto uno sciopero di 24 ore a cui aderiscono anche i mezzi Eav. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

antonellaa262 : ANM: nella giornata di domani, mercoledì 24 marzo, la Linea 1 della Metropolitana anticiperà le ultime corse per co… -

Ultime Notizie dalla rete : Anm domani

Il Denaro

Nella giornata di, mercoledì 24 marzo , la Linea 1 della Metropolitana chiude in anticipo le sue corse.informa che per consentire le prove di circolazione in rete finalizzate all'immissione in servizio dei ......talk - show dedicato all'attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro - in onda, ... Inoltre, non mancherà un approfondimento sulle rivelazioni dell'ex Presidente dell'Luca ...Intanto, continuano le interlocuzioni tra i vertici del tribunale e gli avvocati. Nelle prossime ore, entrerà in vigore un nuovo provvedimento.L'improvvisa interruzione della campagna vaccinale per i lavoratori del comparto giudizario, dopo la modifica delle linee [...] ...