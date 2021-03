Andrea Zelletta punzecchia Maria Teresa Ruta ed elogia Tommaso Zorzi

(Di martedì 23 marzo 2021), circa una settimana fa, si è raccontato in una lunga intervista a SuperGuida TV. L’ex concorrente del GF Vip 5, ha avuto modo di parlare del suo rapporto conha confessato di non essere mai riuscito a trovare un punto di incontro con l’attrice, nonostante abbia provato più volte ad aprirsi con lei. La stoccata a: la mamma di Guenda Goriaall’interno della casa del GF Vip è riuscito ad instaurare un bel rapporto con tutti i suoi coinquilini, meno che con. L’ex tronista di U&D, a tal proposito ha affermato: “Non ho mai avuto un grande rapporto con ...

la confessione arriva solo ora, a un mese dalla fine del GF Vip. Si è classificato quinto al GF Vip. Per lui si è trattato di una nuova importante esperienza tv dopo quella di Uomini e Donne. E adesso il modello e calciatore tarantino Andrea Zelletta continua a far parlare di sé. D'altronde, dopo essere stato tra i protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini e trasmesso da Canale 5, ora è il momento di 'raccogliere i frutti'. Andrea Zelletta, circa una settimana fa, si è raccontato in una lunga intervista a SuperGuida TV. L'ex concorrente del GF Vip 5, ha avuto modo di parlare del suo rapporto con Maria Teresa Ruta. Lei non mi ha mai fatto capire cosa volesse. Ieri sera, Dayane Mello è stata ospite a "Live Non è La D'Urso" per affrontare le cinque temutissime sfere del programma.