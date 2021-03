Ancora razzismo sui social, Fred sbotta: “Non possiamo più accettarlo” (FOTO) (Di martedì 23 marzo 2021) Un nuovo episodio di razzismo sui social scuote il calcio. Stavolta la vittima è stato Fred, centrocampista del Manchester United e bersaglio di insulti razzisti dopo la prova incolore nel match di FA Cup contro il Leicester. “Commenti sui social media pieni di odio e, soprattutto, razzismo: non possiamo alimentare quella cultura. Non possiamo accettarlo. Dobbiamo combatterlo sempre. Siamo più grandi e migliori di così. Adesso basta ne abbiamo abbastanza!”, ha scritto sui social l’ex Shakhtar Donetsk, l’ennesimo calciatore a denunciare episodi analoghi. Pochi giorni fa è toccato a Simy, bomber del Crotone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fred Rodrigues ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Un nuovo episodio disuiscuote il calcio. Stavolta la vittima è stato, centrocampista del Manchester United e bersaglio di insulti razzisti dopo la prova incolore nel match di FA Cup contro il Leicester. “Commenti suimedia pieni di odio e, soprattutto,: nonalimentare quella cultura. Non. Dobbiamo combatterlo sempre. Siamo più grandi e migliori di così. Adesso basta ne abbiamo abbastanza!”, ha scritto suil’ex Shakhtar Donetsk, l’ennesimo calciatore a denunciare episodi analoghi. Pochi giorni fa è toccato a Simy, bomber del Crotone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRodrigues ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora razzismo Harlem Cultural Festival, la Summer of Soul mai esistita Questo sentimento straziante pone una domanda importante: quanta storia nera è ancora sepolta o ... sistema corrotto ed intriso di un razzismo sistematico tutt'oggi presente. L'America di quegli anni ...

Manchester United, insulti razzisti sui social contro Fred: 'Ora basta, non possiamo più accettarlo' Nuovo episodio di razzismo in Inghilterra , ancora una volta protagonista, suo malgrado, un giocatore del Manchester United . Dopo la sfida persa dai Red Devils in FA Cup contro il Leicester, è toccato al ...

10 Idee per sconfiggere il razzismo Il Sole 24 ORE Manchester United, insulti razzisti sui social contro Fred: “Ora basta, non possiamo più accettarlo” Nuovo episodio di razzismo in Inghilterra, ancora una volta protagonista, suo malgrado, un giocatore del Manchester United. Dopo la sfida persa dai Red Devils in FA Cup contro il Leicester, è toccato ...

“Il fine giustifica i mezzi”: basta razzismo Gli studenti utilizzano lo storico motto di Machiavelli per spiegare la necessità di cancellare per sempre questa disuguaglianza ...

