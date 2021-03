Anche Zlatan Ibrahimovic piange: le lacrime in conferenza stampa. “Per mio figlio…” (Di martedì 23 marzo 2021) La notizia è sconcertante per la fermezza caratteriale che il grande campione ha sempre mostrato di fronte alle telecamere, come d’altronde all’interno del rettangolo verde che lo ha sempre visto protagonista. Eppure Anche l’immensità di Zlatan Ibrahimovic si spezza in delicati momenti di commozione. Le lacrime mostrate durante la recente conferenza stampa hanno di certo stupito l’esigua masnada di giornalisti presente nella stanza. Le motivazioni non sono da ricondurre a una qualche domanda circa l’operato calcistico del campione svedese, ma a una corda particolarmente delicata toccata nel chiedergli come avessero preso in Italia la notizia del suo rientro in Nazionale. “Come hanno preso il mio ritorno in Svezia? Avevo Vincent qui – ha raccontato Ibra in ... Leggi su tuttivip (Di martedì 23 marzo 2021) La notizia è sconcertante per la fermezza caratteriale che il grande campione ha sempre mostrato di fronte alle telecamere, come d’altronde all’interno del rettangolo verde che lo ha sempre visto protagonista. Eppurel’immensità disi spezza in delicati momenti di commozione. Lemostrate durante la recentehanno di certo stupito l’esigua masnada di giornalisti presente nella stanza. Le motivazioni non sono da ricondurre a una qualche domanda circa l’operato calcistico del campione svedese, ma a una corda particolarmente delicata toccata nel chiedergli come avessero preso in Italia la notizia del suo rientro in Nazionale. “Come hanno preso il mio ritorno in Svezia? Avevo Vincent qui – ha raccontato Ibra in ...

