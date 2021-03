Anatomia Patologica, la Scuola di specializzazione del Dipartimento di Area Medica si presenta. (Di martedì 23 marzo 2021) Entra nel sito della Scuola: https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/scuole-di-specializzazione/Area-Medica/elenco-scuole-di-specializzazione-con-sede-udine/Scuola-Anatomia-Patologica Professionalizzante. La Scuola del DAME, diretta dalla Prof.ssa Laura Mariuzzi, punta soprattutto sull’acquisizione, da parte dei Medici in formazione, delle conoscenze anatomo-cliniche indispensabili per accedere al mondo del lavoro. Collocata tra l’Area biologica, da cui trae la sua solidità scientifica, e l’Area clinica, da cui mutua le competenze diagnostiche imprescindibili per garantire al paziente una “medicina personalizzata”, la Scuola assicura ai suoi Specializzandi un percorso ... Leggi su udine20 (Di martedì 23 marzo 2021) Entra nel sito della: https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/scuole-di-/elenco-scuole-di--con-sede-udine/Professionalizzante. Ladel DAME, diretta dalla Prof.ssa Laura Mariuzzi, punta soprattutto sull’acquisizione, da parte dei Medici in formazione, delle conoscenze anatomo-cliniche indispensabili per accedere al mondo del lavoro. Collocata tra l’biologica, da cui trae la sua solidità scientifica, e l’clinica, da cui mutua le competenze diagnostiche imprescindibili per garantire al paziente una “medicina personalizzata”, laassicura ai suoi Specializzandi un percorso ...

Advertising

nonsembra : RT @NessunaGaranzia: Gente che in eremitaggio più o meno volontario, grazie terrorismo mediatico, arriva in condizioni da tavola del mio at… - NessunaGaranzia : Gente che in eremitaggio più o meno volontario, grazie terrorismo mediatico, arriva in condizioni da tavola del mio… - xanaxcolazione : Oggi per conferma rapida ho dovuto riaprire le sbobine di anatomia patologica: è stato come aprire il vaso di Pandora - Simo_Manfro : Quella stella della mia prof di anatomia patologica vorrei che fosse tipo la zia che ti consola ogni volta che stai… - thelastmed : Cosa dovrei fare: ripetere anatomia patologica. Cosa sto facendo: mi esercito nel cantare la sigla di The Big Bang… -