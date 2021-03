Amici: nuovi guanti di sfida, la Celentano infierisce (Di martedì 23 marzo 2021) Terminata una prima puntata del serale davvero entusiasmante, gli allievi della scuola di Amici sono già proiettatati alle prossime sfide che li vedranno contrapporsi sabato prossimo: la squadra di Arisa-Cuccarini ha deciso di lanciare guanti di sfida in autonomia, mentre la Celentano è tornata all’attacco. Gli allievi della scuola di Amici si stanno già preparando per le prossime sfide che li vedranno protagonisti nella seconda puntata del serale. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 23 marzo 2021) Terminata una prima puntata del serale davvero entusiasmante, gli allievi della scuola disono già proiettatati alle prossime sfide che li vedranno contrapporsi sabato prossimo: la squadra di Arisa-Cuccarini ha deciso di lanciarediin autonomia, mentre laè tornata all’attacco. Gli allievi della scuola disi stanno già preparando per le prossime sfide che li vedranno protagonisti nella seconda puntata del serale. Articolo completo: dal blog SoloDonna

