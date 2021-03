Amici | Esa Abrate vittima di insulti razzisti sui social La sua risposta agli haters

(Di martedì 23 marzo 2021) È trascorso qualche giorno da quando Esaha dovuto abbandonaredi Maria De Filippi. Il cantante, del team guidato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è stato eliminato durante la prima puntata del serale insieme alla compagna Gaia Di Fusco, cantante della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Esa è andato in ballottaggio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ElisaDiGiacomo : Serale Amici, commento razzista su Esa, lui: 'Mi meraviglio, ancora questi pregiudizi' - elisachiordi : che dite: amici special interessante o palo come esa? #Amici20 - infoitcultura : Amici 2021, Esa Abrate da piccolo: com’era il cantante prima del successo - infoitcultura : Esa Abrate, cantante di Amici: ecco chi è il giovane direttore d'orchestra - infoitcultura : Esa Abrate dopo Amici, commento inaccettabile: ex allieva interviene -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Esa

Leggi anche Belen Rodriguez sbotta sui social contro Pio e Amedeo, ecco cosa è successoinvece ha lasciatodopo aver perso il ballottaggio finale contro Raffaele , il cantante della squadra ...La seconda puntata del serale diandrà in onda sabato 27 marzo, ma verrà registrata giovedì 25: i ragazzi, dopo l'eliminazione di Gaia e, si aspettano un'altra doppia eliminazione in vista della finalissima del 15 maggio. A ...Amici 20, la denuncia di Esa Abrate sui social lasca di stucco: il giovane cantante ha ricevuto insulti razzisti sotto le sue foto.Esa Abrate dopo l’eliminazione dal Serale di Amici ha ricevuto un commento a sfondo razzista. La replica: ‘Mi dispiace per questa persona' ...