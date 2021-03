Amici 20, insulti razzisti a Esa dopo l’eliminazione: la risposta su Instagram (Di martedì 23 marzo 2021) dopo l’eliminazione da Amici 20 per Esa Abrate, il cantante ha ricevuto degli insulti razzisti. La risposta del ragazzo sui social è un esempio per tutti Ha zittito gli insulti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 23 marzo 2021)da20 per Esa Abrate, il cantante ha ricevuto degli. Ladel ragazzo sui social è un esempio per tutti Ha zittito gli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

lorygerv : RT @scusasemipermet: Questa sono io che aspetto con ansia le storia di Rosa una volta uscita da amici che risponde agli insulti in napoleta… - Moixus1970 : RT @mirkonicolino: #Fiorentina: #Prandelli si dimette, torna #Iachini. Lo avevo anticipato beccandomi un po' di insulti dagli amici viola.… - blogtivvu : #Amici20, insulti razzisti per Esa Abrate che replica in maniera perfetta - mirkonicolino : #Fiorentina: #Prandelli si dimette, torna #Iachini. Lo avevo anticipato beccandomi un po' di insulti dagli amici viola. Fa parte del gioco ?? - AMTomarchio : RT @ItaliaRecord: Amici, non usate insulti per definire #Scanzi e #Morra altrimenti gli insulti potrebbero offendersi. #gentespregevole -