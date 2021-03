America’s Cup, Pierluigi De Felice: “Abbiamo due grandi rimorsi, ma Luna Rossa ha dato tutto” (Di martedì 23 marzo 2021) Torna Sail2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della vela. L’ America’s Cup si è conclusa, ma non senza un po’ di amaro in bocca per Luna Rossa, sconfitta da New Zealand. Autrice comunque di una grande impresa, la barca italiana ha risollevato gli animi e le speranze di un’Italia emozionata di fronte all’impresa realizzata in questi mesi. A commentare quanto accaduto, Pierluigi De Felice, componente di Luna Rossa Prada Pirelli Team, ospite in trasmissione del nostro Stefano Vegliani. “Ce l’Abbiamo messa tutta. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. Sicuramente siamo stati molto fortunati ad essere in questi ultimi cinque mesi in questo Paese no-covid. Non ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Torna Sail2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della vela. L’Cup si è conclusa, ma non senza un po’ di amaro in bocca per, sconfitta da New Zealand. Autrice comunque di una grande impresa, la barca italiana ha risollevato gli animi e le speranze di un’Italia emozionata di fronte all’impresa realizzata in questi mesi. A commentare quanto accaduto,De, componente diPrada Pirelli Team, ospite in trasmissione del nostro Stefano Vegliani. “Ce l’messa tutta.quello che avevamo. Sicuramente siamo stati molto fortunati ad essere in questi ultimi cinque mesi in questo Paese no-covid. Non ...

