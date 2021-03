American Magic contro una Coppa America a 2: finirà in tribunale (Di martedì 23 marzo 2021) American Magic prevede che l’America’s Cup finirà in tribunale. Le voci di un’edizione della Coppa America che veda solo il Defender Team New Zealand contro il Challenger Ineos Team Uk non sono state confermate. Ma la sola ipotesi di una competizione a due, forse già l’anno prossimo, intorno all’antico percorso dell’isola di Wight sta facendo alzare più di un sopracciglio. A scendere in campo contro questa idea è adesso il commodoro del New York Yacht Club, Christopher Culver, padre dell’AC75 American Magic, uscito nelle semifinali nell’ultima America’s Cup, e con una scuffia durante i Round Robin che ne ha compromesso la corsa dello scafo alla ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 23 marzo 2021)prevede che l’’s Cupin. Le voci di un’edizione dellache veda solo il Defender Team New Zealandil Challenger Ineos Team Uk non sono state confermate. Ma la sola ipotesi di una competizione a due, forse già l’anno prossimo, intorno all’antico percorso dell’isola di Wight sta facendo alzare più di un sopracciglio. A scendere in campoquesta idea è adesso il commodoro del New York Yacht Club, Christopher Culver, padre dell’AC75, uscito nelle semifinali nell’ultima’s Cup, e con una scuffia durante i Round Robin che ne ha compromesso la corsa dello scafo alla ...

