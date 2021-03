Amazon, si muove il governo: pronto a convocare l’azienda (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il giorno dopo il successo del primo sciopero al mondo dell’intera filiera Amazon qualcosa si muove nella giusta direzione. È direttamente il governo ad intervenire nella vertenza cercando di riaprire la trattativa sul contratto di filiera che riguarda 40 mila lavoratori, di cui solo 9 mila dipendenti diretti Amazon. Una convocazione ufficiale non è ancora partita ma il ministero del Lavoro già oggi dovrebbe mandare le comunicazioni a Assoespressi – la sigla che riunisce i corrieri che lavorano esclusivamente con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il giorno dopo il successo del primo sciopero al mondo dell’intera filieraqualcosa sinella giusta direzione. È direttamente ilad intervenire nella vertenza cercando di riaprire la trattativa sul contratto di filiera che riguarda 40 mila lavoratori, di cui solo 9 mila dipendenti diretti. Una convocazione ufficiale non è ancora partita ma il ministero del Lavoro già oggi dovrebbe mandare le comunicazioni a Assoespressi – la sigla che riunisce i corrieri che lavorano esclusivamente con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

