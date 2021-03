“Altro che decreto sostegni, il governo Draghi ci lascia le briciole”. L’ira di autonomi e categorie (Di martedì 23 marzo 2021) Il decreto sostegni, approvato nel fine settimana dal governo Draghi, ha messo d’accordo tutti. Nel senso che una bocciatura corale di queste proporzioni non si vedeva da tempo. Le definizioni delle associazioni produttive variano di poco. «briciole, elemosina», «aiuti irrisori» o «risposte insufficienti a compensare le perdite». C’è delusione e rabbia tra partite Iva, lavoratori autonomi e associazioni di categoria. Al di là degli slogan dei trombiettieri governativi, il provvedimento prevede tecnicamente un aiuto per imprese o professionisti che hanno subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Previsto inoltre un taglio dei contributi per professionisti e autonomi da 3.000 euro. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) Il, approvato nel fine settimana dal, ha messo d’accordo tutti. Nel senso che una bocciatura corale di queste proporzioni non si vedeva da tempo. Le definizioni delle associazioni produttive variano di poco. «, elemosina», «aiuti irrisori» o «risposte insufficienti a compensare le perdite». C’è delusione e rabbia tra partite Iva, lavoratorie associazioni di categoria. Al di là degli slogan dei trombiettieri governativi, il provvedimento prevede tecnicamente un aiuto per imprese o professionisti che hanno subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Previsto inoltre un taglio dei contributi per professionisti eda 3.000 euro. ...

