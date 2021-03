Altri 1.600 bovini saranno abbattuti dopo essere rimasti in mare 3 mesi. “Condizioni agghiaccianti”: gli animalisti denunciano la Spagna all’Ue (Di martedì 23 marzo 2021) Nel porto di Cartagena, sulla darsena di Escombreras, è ancora installato il mattatoio portatile utilizzato il 6 marzo scorso per la macellazione degli 864 vitelli trasportati dalla nave libanese Karim Allah. Già nelle prossime ore la stessa sorte dovrebbe toccare ad Altri 1.610 bovini che, a bordo della Elbeik, l’altra imbarcazione partita dalla Spagna a dicembre, hanno vagato per oltre tre mesi da un porto all’altro del Mediterraneo in un’odissea infernale. Il 18 dicembre, quando la nave era salpata da Tarragona, a bordo della Elbeik c’erano 1.776 vitelli e più di cento sono già morti. Come risulta dall’ispezione veterinaria fatta eseguire nei giorni scorsi, alcuni non aprono più gli occhi né rispondono agli stimoli, Altri vitelli hanno ferite sulla pelle, corna rotte e code fratturate. D’altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Nel porto di Cartagena, sulla darsena di Escombreras, è ancora installato il mattatoio portatile utilizzato il 6 marzo scorso per la macellazione degli 864 vitelli trasportati dalla nave libanese Karim Allah. Già nelle prossime ore la stessa sorte dovrebbe toccare ad1.610che, a bordo della Elbeik, l’altra imbarcazione partita dallaa dicembre, hanno vagato per oltre treda un porto all’altro del Mediterraneo in un’odissea infernale. Il 18 dicembre, quando la nave era salpata da Tarragona, a bordo della Elbeik c’erano 1.776 vitelli e più di cento sono già morti. Come risulta dall’ispezione veterinaria fatta eseguire nei giorni scorsi, alcuni non aprono più gli occhi né rispondono agli stimoli,vitelli hanno ferite sulla pelle, corna rotte e code fratturate. D’altro ...

