“Allentamento delle misure Anti-Covid”. L’annuncio del Governo (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo Pasqua le misure restrittive diminuiranno, mentre a giugno si tornerà alla normalità. Ne ha parlato stamattina il ministro dell'Economia Daniele Franco in un evento Bloomberg. «Crediamo che dopo Pasqua la situazione andrà gradualmente migliorando e si andrà verso la normalità a maggio e giugno, grazie anche alle condizioni climatiche». «La scorsa settimana abbiamo varato misure per 1,5 punti percentuali di pil – ha sottolineato Franco –. Mi aspetto di terminare con le misure di sostegno all'economia verso la fine dell'anno». Dopo il Dl Sostegni «saranno introdotte ulteriori misure nelle prossime settimane – ha aggiunto – in vista di un graduale riassorbimento degli aiuti nella seconda parte dell'anno e di un "ritorno alla normalità"». Il ministro Franco ha poi detto che «il ... Leggi su howtodofor (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo Pasqua lerestrittive diminuiranno, mentre a giugno si tornerà alla normalità. Ne ha parlato stamattina il ministro dell'Economia Daniele Franco in un evento Bloomberg. «Crediamo che dopo Pasqua la situazione andrà gradualmente migliorando e si andrà verso la normalità a maggio e giugno, grazie anche alle condizioni climatiche». «La scorsa settimana abbiamo varatoper 1,5 punti percentuali di pil – ha sottolineato Franco –. Mi aspetto di terminare con ledi sostegno all'economia verso la fine dell'anno». Dopo il Dl Sostegni «saranno introdotte ulteriorinelle prossime settimane – ha aggiunto – in vista di un graduale riassorbimento degli aiuti nella seconda parte dell'anno e di un "ritorno alla normalità"». Il ministro Franco ha poi detto che «il ...

