Allegri Juventus, la rivelazione: “Ha tante possibilità di tornare” (Di martedì 23 marzo 2021) Allegri Juventus – Allegri alla Juventus è l’ultima voce sulla panchina bianconera. Quanto c’è di vero? Nessuno lo sa. La cosa sicura è che i tifosi bianconeri, al momento, non pensano ad altro. Alcuni hanno solamente una gran voglia di riabbracciare l’allenatore che per cinque anni ha portato trofei e ha fatto accarezzare, da molto vicino, il sogno Champions League. Intervistato da Sky, Allegri non ha sicuramente chiuso le porte. Anzi a giugno vuole tornare in panchina. Allegri Juventus, le parole di Biasin Lo farà con chi gli presenterà il progetto tecnico migliore. E tenendo in considerazione la rosa bianconera non c’è un’altra squadra in giro in Italia che si possa avvicinare alle richieste del livornese. Sull’argomento, questo pomeriggio, durante ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 marzo 2021)allaè l’ultima voce sulla panchina bianconera. Quanto c’è di vero? Nessuno lo sa. La cosa sicura è che i tifosi bianconeri, al momento, non pensano ad altro. Alcuni hanno solamente una gran voglia di riabbracciare l’allenatore che per cinque anni ha portato trofei e ha fatto accarezzare, da molto vicino, il sogno Champions League. Intervistato da Sky,non ha sicuramente chiuso le porte. Anzi a giugno vuolein panchina., le parole di Biasin Lo farà con chi gli presenterà il progetto tecnico migliore. E tenendo in considerazione la rosa bianconera non c’è un’altra squadra in giro in Italia che si possa avvicinare alle richieste del livornese. Sull’argomento, questo pomeriggio, durante ...

Advertising

romeoagresti : Dal buffo tentativo di riabilitare Khedira, ai malumori per il passaggio di Mandzukic al Milan. Ora è il turno di… - capuanogio : ?? Tutto in discussione alla #Juventus a cominciare dalla posizione di #Pirlo. In caso di tracollo nel finale di st… - ZZiliani : Ricordate quando, molto a sorpresa, #Agnelli e la #Juventus presentarono in pompa magna #Pirlo allenatore dell'Unde… - yoshi5477 : RT @juventusfans: Tutto in discussione alla #Juventus a cominciare dalla posizione di #Pirlo. In caso di tracollo nel finale di stagione #A… - GiacomoConcas : @Freddyascott E se conosco un po' la Juventus qualcosa farà. Di certo non riprendere Allegri. -