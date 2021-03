Alfonso Signorini incassa il NO di Giorgio Manetti: “Non voglio fare il GF Vip, ma L’Isola dei Famosi” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alfonso Signorini aveva contattato anche Giorgio Manetti per il Grande Fratello Vip, ma alla fine l’ex storico di Gemma Galgani gli ha detto no. Un ‘no’ spinto dal suo desiderio di partecipare ad un altro reality show, L’Isola dei Famosi. “Alla luce di tutto sono pentito di aver detto no al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini” – ha dichiarato Giorgio Manetti al settimanale Nuovo Tv – “Lo ringrazio per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”. Purtroppo (per Giorgio Manetti), il ‘no’ dato ad Alfonso Signorini non gli ha aperto le porte al reality di Ilary Blasi, dato che non è stato contattato neanche per sostenere il ... Leggi su biccy (Di mercoledì 24 marzo 2021)aveva contattato ancheper il Grande Fratello Vip, ma alla fine l’ex storico di Gemma Galgani gli ha detto no. Un ‘no’ spinto dal suo desiderio di partecipare ad un altro reality show,dei. “Alla luce di tutto sono pentito di aver detto no al Grande Fratello Vip di” – ha dichiaratoal settimanale Nuovo Tv – “Lo ringrazio per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”. Purtroppo (per), il ‘no’ dato adnon gli ha aperto le porte al reality di Ilary Blasi, dato che non è stato contattato neanche per sostenere il ...

