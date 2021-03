Alessia Gazzola torna con ' Un tè a Chaverton House' | Le storie salvano dai brutti pensieri

(Di martedì 23 marzo 2021) In tempi di distanze e lontananza, ' l'appuntamento quotidiano con questa semplice storia, che si prefiggeva come unico scopo l'evasione, portava conforto e senso di vicinanza. ' Sta tutto qui dentro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Gazzola

La Repubblica

Appena superato il frontespizio, l'autriceinterviene scrivendo ai suoi lettori, ai quali si rivolge in una paginetta prima che si addentrino nel nuovo romanzo, Un tè a Chaverton House (Garzanti). ' La storia che stai per ...Audiolibri da ascoltare in primavera su Audible Mi sa che fuori è primavera di Concita De Gregorio Un incantevole aprile di Elizabeth Von Arnim Un po' di follia in primavera diIl ...Appena superato il frontespizio, l'autrice Alessia Gazzola interviene scrivendo ai suoi lettori, ai quali si rivolge in una paginetta prima che si addentrino ...L’autrice Alessia Gazzola, dopo aver pubblicato Costanza e i buoni propositi lo scorso 12 ottobre 2020, scrive un nuovo libro intitolato “Un tè a Chaverton House” in uscita dal 15 marzo nei maggior ...