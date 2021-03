Alessandro Spada candidato alla presidenza di Assolombarda (Di martedì 23 marzo 2021) Milano - Assolombarda rinnova il suo vertice: con l'86,54 per cento dei voti Alessandro Spada è stato designato quale candidato unico alla presidenza di Assolombarda per il quadriennio 2021 - 2025 ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 23 marzo 2021) Milano -rinnova il suo vertice: con l'86,54 per cento dei votiè stato designato qualeunicodiper il quadriennio 2021 - 2025 ...

Advertising

Assolombarda : Oggi #23marzo Alessandro Spada @ASpada_ è stato designato quale candidato unico alla presidenza di #Assolombarda pe… - miami_sic : RT @Assolombarda: Oggi #23marzo Alessandro Spada @ASpada_ è stato designato quale candidato unico alla presidenza di #Assolombarda per il q… - StartupBootIt : Alessandro Spada designato alla presidenza di Assolombarda - anpasquali : RT @Assolombarda: Oggi #23marzo Alessandro Spada @ASpada_ è stato designato quale candidato unico alla presidenza di #Assolombarda per il q… - RobertoGrassiVA : RT @Assolombarda: Oggi #23marzo Alessandro Spada @ASpada_ è stato designato quale candidato unico alla presidenza di #Assolombarda per il q… -