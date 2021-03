Aldo, Giovanni e Giacomo: tre uomini, qualche film e le ragioni di un grande successo (Di martedì 23 marzo 2021) Aldo, Giovanni e Giacomo, il trio comico che da trent'anni ci fa ridere al cinema, in teatro e in tv, è tra gli ospiti dell'UltraPop Festival: cos'è che ci fa amare così tanto questi tre uomini normali eppure così speciali? "Non ci posso credere!". L'ineguagliabile urlo del Rolando di Aldo Baglio è risuonato ovunque alla notizia che Aldo, Giovanni e Giacomo, l'amatissimo trio comico che da trent'anni ci fa ridere al cinema, a teatro e in televisione, sarebbe stato tra gli ospiti dell'UltraPop Festival. L'appuntamento, da non perdere, è stasera, 23 marzo, alle 21 su Movieplayer, sul canale Twitch di UltraPop Festival e sugli altri siti del gruppo NetAddiction. Ma cos'è che ci fa amare così tanto questi tre uomini normali eppure così ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021), il trio comico che da trent'anni ci fa ridere al cinema, in teatro e in tv, è tra gli ospiti dell'UltraPop Festival: cos'è che ci fa amare così tanto questi trenormali eppure così speciali? "Non ci posso credere!". L'ineguagliabile urlo del Rolando diBaglio è risuonato ovunque alla notizia che, l'amatissimo trio comico che da trent'anni ci fa ridere al cinema, a teatro e in televisione, sarebbe stato tra gli ospiti dell'UltraPop Festival. L'appuntamento, da non perdere, è stasera, 23 marzo, alle 21 su Movieplayer, sul canale Twitch di UltraPop Festival e sugli altri siti del gruppo NetAddiction. Ma cos'è che ci fa amare così tanto questi trenormali eppure così ...

Advertising

kiubts : in pratica come aldo giovanni e giacomo nello skit dei caramba eoppi eoppi eoppi - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL Scegli il più bel SPETTACOLO TEATRALE di tutti i tempi tra: ?? AM… - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL Scegli il più bel SPETTACOLO TEATRALE tra: ANPLAGGHED ALDO, GIO… - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL SPETTACOLO TEATRALE COME UN ERMELLINO NEL FANGO LILIANA SEGRE-TA… - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL TEATRO ???? Scegli il più bel SPETTACOLO TEATRALE di tutti i tempi… -