Albanesi a frotte in Italia per farsi curare gratis senza averne diritto: come avveniva la truffa (Di martedì 23 marzo 2021) Furbetti da tutte le parti: furbetti dei vaccini, dei "salta-file", dei "lei non sa chi sono io". E naturalmente i furbetti dell'immigrazione. 152 Albanesi si sono fatti curare gratis in Italia senza averne diritto. I colleghi di Libero oggi in edicola forniscono una dettagliata inchiesta su come sia stata possibile a Torino una cosa del genere. Avevano messo su un complesso meccanismo per aggirare il Servizio sanitario nazionale. Albanesi si facevano curare gratis senza diritto Il nostro sistema sanitario garantisce le cure a chiunque, basta dichiarare di essere in Italia da oltre tre mesi. Ebbene, è proprio su questo lasso temporale che si è giocata ...

