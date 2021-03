Al via la sperimentazione del vaccino di Cuba: da lunedì saranno vaccinati 150mila operatori sanitari (Di martedì 23 marzo 2021) L’agenzia del farmaco Cubana ha approvato questo fine settimana la sperimentazione del vaccino Soberana 2 su 150mila volontari, “per valutare gli effetti diretti e indiretti della vaccinazione nelle fasce di popolazione a rischio di infezione, malattia e dispersione dell’epidemia”, lo ha annunciato il ministero della Salute Cubano su Twitter. “Questi volontari appartengono al gruppo a rischio degli operatori sanitari”, ha fatto sapere il gruppo aziendale delle industrie biotecnologiche e farmaceutiche di Cuba (BioCubafarma). La vaccinazione del personale medico su base volontaria sarà effettuata nelle istituzioni sanitarie dell’Avana, dove dal 4 marzo è stata condotta l’ultima fase delle sperimentazioni di Soberana 2 ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) L’agenzia del farmacona ha approvato questo fine settimana ladelSoberana 2 suvolontari, “per valutare gli effetti diretti e indiretti della vaccinazione nelle fasce di popolazione a rischio di infezione, malattia e dispersione dell’epidemia”, lo ha annunciato il ministero della Saluteno su Twitter. “Questi volontari appartengono al gruppo a rischio degli”, ha fatto sapere il gruppo aziendale delle industrie biotecnologiche e farmaceutiche di(Biofarma). La vaccinazione del personale medico su base volontaria sarà effettuata nelle istituzionie dell’Avana, dove dal 4 marzo è stata condotta l’ultima fase delle sperimentazioni di Soberana 2 ...

