Al via gli anticorpi monoclonali in Italia. Bassetti: «Meglio tardi che mai. Il ritardo? Chiedete a Magrini» – L'intervista (Di martedì 23 marzo 2021) «Meglio tardi che mai. Abbiamo già trattato 6 pazienti con gli anticorpi monoclonali all'ospedale San Martino di Genova. Questo significa, di fatto, che ho evitato di ricoverare 6 persone in un reparto con appena 25 posti letto. Adesso stanno tutti bene, sono a casa e le cose stanno funzionando. Tra questi, oltre al primo paziente di 71 anni, c'è anche un giovane di 31 anni con trapianto di reni e con diverse patologie. Se il Covid non fosse stato bloccato, probabilmente sarebbe finito sotto ventilazione, avrebbe avuto problemi. Ora, invece, è tutto sotto controllo. Peccato essere arrivati così in ritardo, nonostante tra settembre e ottobre 2020 sia stata proposta una sperimentazione con 10mila dosi. Come mai non è stata fatta? Non Chiedetelo a me ma a Magrini e Aifa.

Ultime Notizie dalla rete : via gli Sette stragi Usa in 7 giorni. Biden: 'Congresso agisca per una legge sulle armi' Gli attentatori sono per la grande maggioranza dei casi uomini, per lo più bianchi, che trovano ... membro di QAnon e amante delle armi al tal punto di essersi collegata via Zoom a una riunione di ...

L'Aquila, scuola dell'infanzia San Gregorio chiusa Contestualmente, il Dipartimento di prevenzione della Asl ha annunciato che le operatrici e gli ... secondo una prima ricostruzione della Asl, avrebbe avuto contatti diretti con i bimbi ma in via del ...

Palazzo Trivulzio al via gli interventi IL GIORNO Papa, Settimana Santa tra restrizioni Covid. Meditazioni Via Crucis degli scout Un anno dopo, i riti di Pasqua in Vaticano si celebrano ancora nel segno del Covid .Mancherà, di nuovo, il popolo. O, meglio, mancherà la folla che riempie la piazza nella settimana più importante del ...

Ragazza scomparsa a novembre, arrestato per omicidio tatuatore fiorentino Pisa, 23 marzo 2021 - Svolta nel giallo della scomparsa di Khrystyna Novak, 29enne ucraina, che lavorava in un night di Altopascio: con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere è stato arrestat ...

