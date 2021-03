Akash Kumar prima dell’Isola dei Famosi ha preso in giro delle ragazze? La segnalazione (Di martedì 23 marzo 2021) Akash Kumar ieri sera dopo la sua eliminazione ha deciso di abbandonare definitivamente l‘Isola dei Famosi lasciando noi amanti del trash con un palmo di naso. Akash Kumar prima dell’Isola dei Famosi ha preso in giro delle ragazze? Dopo avere ripreso in mano il suo iPhone, Akash ha deciso di sparare a zero contro tutti.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 23 marzo 2021)ieri sera dopo la sua eliminazione ha deciso di abbandonare definitivamente l‘Isola deilasciando noi amanti del trash con un palmo di naso.deihain? Dopo avere riin mano il suo iPhone,ha deciso di sparare a zero contro tutti.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

