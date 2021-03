Akash Kumar contro tutti | da Tommaso Zorzi a Elettra Lamborghini | frecciatina alla d’Urso? – VIDEO

(Di martedì 23 marzo 2021)ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi – dopo aver perso al televotoAngela Melillo – perchè ormai stanco, ma in realtà una volta in albergo sembra essersi ripreso molto rapidamente, recuperando tutto ciò che si è detto di lui in questi giorni e sferrando dei durissimi attacchi nei confronti dei due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - infoitcultura : Akash Kumar incastra Tommaso Zorzi: rende pubbliche le loro chat - infoitcultura : Akash Kumar: dopo l'eliminazione attacca la Lamborghini e Zorzi (VIDEO) - infoitcultura : Isola dei Famosi, Akash Kumar eliminato: lui attacca Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi sui social – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

pubblica una chat con Zorzi e poi attacca anche la Lamborghini. Ritorno sui social col botto per. Ieri notte l'ex naufrago si è collegato in diretta per pochi secondi e poi ha staccato, successivamente ha pubblicato uno scatto senza maglietta, con una didascalia molto sobria: " La ...ha deciso di abbandonare l'Isola dei Famosi - dopo aver perso al televoto contro Angela Melillo - perchè ormai stanco, ma in realtà una volta in albergo sembra essersi ripreso molto ...Il trono over sarà nuovamente protagonista di puntata: due personaggi decideranno di uscire insieme dal programma e andranno a convivere.Dopo l'eliminazione Akash Kumar ha deciso di non restare alla Parasite Island, Ilary Blasi fuoriosa: 'Prendi il sacchetto e torna in Italia' ...