Aidan Turner, chi è la fidanzata Caitlin Fitzgerald: età, foto, social, curiosità (Di martedì 23 marzo 2021) Chi è Caitlin Fitzgerald, fidanzata con Aidan Turner? I due sono stati visti a Roma in occasione delle riprese della serie Leonardo. Rai Uno ha deciso di omaggiare il grande Leonardo Da Vinci con una serie interamente dedicata alla sua vita. In Leonardo (in prima tv questa sera 23 marzo) l’inventore più conosciuto del mondo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) Chi ècon? I due sono stati visti a Roma in occasione delle riprese della serie Leonardo. Rai Uno ha deciso di omaggiare il grande Leonardo Da Vinci con una serie interamente dedicata alla sua vita. In Leonardo (in prima tv questa sera 23 marzo) l’inventore più conosciuto del mondo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Raiofficialnews : ?? #Leonardo, in anteprima mondiale la serie-evento con Aidan Turner e Matilda De Angelis, da martedì #23marzo alle… - altrogiornorai1 : “È stato un onore lavorare con una leggenda come Giancarlo Giannini” Il protagonista di #Leonardo Aidan Turner a… - RaiUno : #Leonardo racconta il mistero dell’uomo nascosto dietro al genio. Da martedì #23marzo su #Rai1 e @RaiPlay con Aidan… - AntonioSolara : RT @altrogiornorai1: “È stato un onore lavorare con una leggenda come Giancarlo Giannini” Il protagonista di #Leonardo Aidan Turner a #Oggi… - AntonioSolara : RT @Raicomspa: ??La serie evento #Leonardo - con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore e con la partecipazione straordinaria di… -