Africa | prospettive Luiss | le diaspore come opportunità d’impresa

Leggi su dire

(Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Raccontare l’altra storia. Quella dell’Africa come opportunità, con i suoi giovani che per fare impresa sanno anche rischiare. E della possibilità di creare rete, valorizzando le comunità di origine straniera in Italia per aprirsi a mercati che anche in tempi di pandemia stanno confermando il loro dinamismo. Prospettive, queste, oggi al centro di un webinar organizzato dalla Luiss Guido Carli.